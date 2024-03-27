Происшествия 27 марта 2024, 14:14 Четверо пострадавших при теракте остаются в крайне тяжелом состоянии — Мурашко РИА «Новости»

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Четверо пострадавших при теракте в Crocus City Hall, который произошел 22 марта, остаются в крайне тяжелом состоянии, 19 — в тяжелом. Такие данные представил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова привело РИА «Новости».

«19 пациентов, в числе которых три ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Еще 34 пострадавших — в состоянии средней степени тяжести», — добавил министр.

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В среду, 27 марта, он сообщил, что один пострадавших скончался в больнице. По словам Мурашко, 76 человек уже выписали из медучреждений столицы.

Ранее медицинский центр «Ирис» в Сочи пригласил пострадавших при теракте на реабилитацию после перенесенного стресса. С ними готовы работать педиатры, терапевты, неврологи и другие специалисты.