Общество 27 марта 2024, 13:44 Более 70 пострадавших при теракте в Crocus City Hall выписали из больницы Мурашко: 76 пострадавших во время теракта в Crocus City Hall выписали Pxhere

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Из больницы выписали 76 пострадавших во время теракта в Crocus City Hall, в том числе одного ребенка. Об этом сообщил РИА «Новости» глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Выписаны 76 пострадавших, в том числе один ребенок, под наблюдение врачей», — отметил он.

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На стационарном лечении остались 80 человек. Среди них шесть детей.

Утром 27 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичные больницы после теракта привезли 94 человека. Из них 34 уже выписали. Под наблюдением медиков остались еще 60 пациентов. По словам Собянина, число людей, находящихся в крайне тяжелом состоянии, сократилось в три раза.

Генеральный директор нейрореабилитационного центра «Ирис», глава реабилитационного направления фонда «Своих не бросаем» Маргарита Волянская сообщила, что после лечения пострадавшие смогут отправиться на диагностику и терапию в Сочи.