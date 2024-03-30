Общество 30 марта 2024, 21:21 Музыкой Прокофьева почтили память погибших в «Крокусе» Оркестр под управлением Гергиева исполнил музыку Прокофьева на акции у «Крокуса» Телеканал «360»

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Памятный концерт в честь жертв теракта в «Крокус Сити Холле» открыли музыкой композитора Сергея Прокофьева. Симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева выступил перед собравшимися в Красногорске.

Концерт открылся вечером 30 марта. После минуты молчания в память о погибших на сцену вышел маэстро, и оркестр исполнил отрывки из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. На здании транслировали портреты жертв теракта.

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К сцене вышли выжившие при нападении террористов. Игорь Толпыкин из Солнечногорска поблагодарил всех, кто помог спасти его сбитого машиной сына. Жительница Ногинска Наталья Скисова вспомнила подвиг охранника, который вернулся в здание и вывел гостей. Оркестр исполнил еще один отрывок из «Ромео и Джульетты», и на концерте вновь объявили минуту молчания.

Теракт произошел вечером 22 марта. На девятый день у стихийного мемориала провели акцию памяти и вновь зажгли свечи.