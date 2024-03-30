Происшествия 30 марта 2024, 20:39 Спасенная жительница Ногинска выступила на концерте памяти жертв теракта в «Крокусе»

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Спасшаяся при теракте в «Крокус Сити Холле» жительница Ногинска Наталья Скисова выступила на сцене во время концерта памяти жертв теракта 22 марта. Она выразила благодарность охраннику, полицейским и врачам за спасение.

«Мне подарили билеты на день рождения. Так случилось… как получилось. Мы выжили благодаря охраннику Алексею Осанушкину, который не бросил нас в трудную минуту. Когда ему было плохо, он все равно вернулся за нами и вывел нас оттуда», — сказала Скисова.

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Женщина поблагодарила охранника и еще одного гостя, который помог ей встать, когда ей стало плохо в сильно задымленном помещении. Отдельную благодарность она адресовала экипажу ДПС, городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева, врачам и психологам, которые помогли ей прийти в себя и оправиться после тех страшных событий.

Перед началом концерта у стен «Крокуса» зажгли множество свечей, а на стене здания во время выступления оркестра показали портреты погибших.