Общество 30 марта 2024, 20:29 Отец сбитого террористами у «Крокуса» мальчика поблагодарил людей за неравнодушие

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Во время памятного концерта у «Крокус Сити Холла» на сцену вышел Игорь Толпыкин из Солнечногорска. Его сына террористы сбили на машине вечером 22 марта.

«Благодаря Господу нам удалось спастись, выбежать — и здесь нашу семью настиг тот самый белый Renault террористов. Больше всех пострадал мой сынишка Илья — он отлетел на пять метров», — рассказал мужчина.

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Толпыкин добавил, что все произошло буквально в 100 метрах от места проведения памятного концерта. После того как ребенка сбила иномарка с террористами, у него остановилось дыхание.

«Спасибо огромное всем неравнодушным людям, простым, нашим, родным, которые оказали первую помощь, нашли свободную карету скорой помощи. Спасибо врачам, которые всю ночь колдовали над ним», — подчеркнул он.

Мальчик перенес вторую операцию, сейчас ребенка перевели из реанимации к сестре. Толпыкин выразил надежду на то, что самое страшное осталось позади. Он также поблагодарил врачей из детской клинической больницы имени Сперанского.

«Мой сын — хоккеист, для меня стало откровением, насколько сплоченное хоккейное сообщество. Мы с женой действительно поражены тем, как стала единым монолитом наша страна — от Калининграда до Владивостока», — признался мужчина.

Семья, по его словам, ежедневно получает поддержку от калининградского клуба «Янтарь», владивостокского «Адмирала», ЦСКА, «Спартака», «Динамо» и «Торпедо».

«Ребята, низкий поклон. <…> Когда он видит кумиров, которые передают ему привет, приезжают в больницу, бросают все свои дела, — вы не представляете…» — сказал отец мальчика.

Выступление он закончил фразой из фильма «Брат» об огромной семьей.

«Это вы. Низкий вам поклон. И соболезнования семьям тех, кто погиб», — заключил Толпыкин.