Важное 30 марта 2024, 19:50 Акцию памяти «Журавли» провели рядом с «Крокусом» Акцию памяти «Журавли» проводят у «Крокус Сити Холла» на 9-й день после теракта

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У народного мемориала рядом с «Крокус Сити Холлом» началась акция памяти «Журавли». Ее снова провели на девятый день после теракта.

Участники вспомнят имена жертв трагедии и почтут их память минутой молчания.

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У стен «Крокус Сити Холла» зажгли составленные из свечей фигуры журавлей — в память о погибших при теракте.

Днем у народного мемориала состоялась панихида и церемония возложения цветов. Участие в ней приняли иностранные дипломаты — более 250 человек.

По состоянию на 30 марта следователям удалось установить личности 134 жертв террористической атаки на «Крокус». Всего погибли 144 человека, в том числе пятеро детей, пострадавших, по последним данным, — 551.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта. Группа боевиков вошла в здание и начала стрелять по пришедшим на концерт людям. Перед отступлением террористы устроили пожар.