Общество 30 марта 2024, 20:14 Световые проекции фото погибших при теракте появились на стене «Крокуса» во время концерта Портреты погибших при теракте вывели на стену «Крокуса» во время концерта памяти

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Выступление оркестра у стихийного мемориала близ «Крокус Сити Холла» сопроводили проекцией фотографий жертв трагедии на стены здания.

Пришедшие на памятную акцию люди не смогли сдержать слез, увидев лица погибших от нападения боевиков.

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Народный мемориал рядом с «Крокус Сити Холлом» стал местом проведения акции «Журавли», организованной на девятый день после гибели 144 человек. Концерт начался с минуты молчания.

Собравшиеся перед самым началом выступления Гергиева составили из горящих свечей фигуры улетающих журавлей, ставших символом жертв теракта.