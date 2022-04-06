Смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского стала тяжелой новостью для Ассамблеи народов России. Председатель организации Аркадий Тумасов в беседе с «360» назвал ушедшего политика мудрейшим человеком и провидцем.

«Великий патриот России. Мудрейший, провидец. Честно, очень жаль», — сказал он.

Владимир Жириновский умер после продолжительной болезни. Об этом сегодня в Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Соболезнования выразили депутат Виталий Милонов, экс-глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и другие.