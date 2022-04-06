Экс-глава объединения болельщиков заявил, что лидера ЛДПР не забудут

Владимир Жириновский был дальновидным политиком, открытым человеком и неординарной личностью, рассказал «360» экс-руководитель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

«Он одним из первых еще в 90-е обратил внимание на спортивную молодежь. Мы с ним много взаимодействовали, и всегда общение происходило только лично. Он вникал во все сложности, заботы, много помогал», — сказал он, узнав о смерти политика.

Александр Шпрыгин заметил, что сам по себе Владимир Жириновский был очень ярким и неординарным, поэтому его, безусловно, долго не забудут. Он вошел в историю отечественной политики, создав партию, которая до сих пор остается парламентской.

«Думаю, о нем будут очень много лет вспоминать. Даже сейчас все говорят про его пророчества и прочее, дальновидность, мудрость в политике. Поэтому это тяжкая, конечно, утрата, неприятная новость. Память о нем, я думаю, будет еще очень много лет», — сказал он.