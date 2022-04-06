«Мы осиротели». Депутат Милонов назвал смерть Жириновского главной потерей для парламента РФ

Смерть лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского — самая ощутимая потеря для российского парламента, рассказал «360» депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, парламент «осиротел».

«Сложно сравнивать людей, но это, наверное, самая ощутимая потеря для российского парламентаризма. Все депутаты — я уверен, почти все фракции — считают, что потеряли близкого человека. Лично для меня это авторитетный, умный человек, выдающийся политик. Его будет не хватать», — рассказал Милонов.

Комментируя долгую борьбу Жириновского с болезнью, депутат отметил, что лидер партии «был бойцом даже в этом».

О смерти Жириновского днем 6 апреля сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он сделал объявление во время заседания Госдумы. Володин подчеркнул, что Жириновский был ярким и талантливым деятелем, без него сложно представить историю развития политики в современной России.

Владимир Жириновский попал в больницу с ковидом в феврале 2022 года.