facebook_pixel
    06 апреля 2022, 13:07

    Владимир Жириновский умер после продолжительной болезни

    Спикер Госдумы Володин сообщил о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского

    Александр Блинов

    Владимир Жириновский умер. О смерти лидера ЛДПР в Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Владимир Жириновский умер после продолжительной болезни

    Жириновский скончался после тяжелой и продолжительной болезни, сообщил Володин.

    «Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел. <…> Он всегда был в гуще событий», — написал спикер Госдумы.

    Без Жириновского сложно представить историю развития политики в современной России, признал глава нижней палаты парламента. И лучшей оценкой деятельности лидера ЛДПР долгие годы оставалась неизменная поддержка избирателей, подчеркнул Володин.

    «Для нас всех это невосполнимая потеря», — признал спикер Госдумы.

    Володин объявил о печальном известии во время заседания Госдумы. Память политика почтили минутой молчания.

    В ЛДПР смерть Жириновского назвали ударом по всей России и армии его сторонников.

    «Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим», — указано в сообщении в Telegram-канале фракции.

    Жириновский умер в возрасте 75 лет. В начале февраля политика госпитализировали с двусторонней пневмонией на фоне коронавируса.