Владимир Жириновский умер после продолжительной болезни

Владимир Жириновский умер. О смерти лидера ЛДПР в Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Жириновский скончался после тяжелой и продолжительной болезни, сообщил Володин.

«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел. <…> Он всегда был в гуще событий», — написал спикер Госдумы.

Без Жириновского сложно представить историю развития политики в современной России, признал глава нижней палаты парламента. И лучшей оценкой деятельности лидера ЛДПР долгие годы оставалась неизменная поддержка избирателей, подчеркнул Володин.

«Для нас всех это невосполнимая потеря», — признал спикер Госдумы.

Володин объявил о печальном известии во время заседания Госдумы. Память политика почтили минутой молчания.

В ЛДПР смерть Жириновского назвали ударом по всей России и армии его сторонников.

«Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим», — указано в сообщении в Telegram-канале фракции.

Жириновский умер в возрасте 75 лет. В начале февраля политика госпитализировали с двусторонней пневмонией на фоне коронавируса.