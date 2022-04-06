«Любил Россию и не боялся говорить правду». Бастрыкин выразил соболезнования родным Жириновского

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким умершего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. На своей странице во «ВКонтакте» Бастрыкин поделился воспоминаниями о Жириновском.

«Владимир Вольфович был ярчайшей фигурой отечественной политики и всей государственной системы. Яркий, смелый, он никогда не боялся говорить правду и всегда выступал с новаторскими идеями», — отметил председатель СК.

Он напомнил, что Жириновский много лет отдал государственной службе, являлся депутатом всех созывов Госдумы. Колоссальный опыт в области юриспруденции позволил политику долго укреплять государственность и «проводить весомую работу на законодательном уровне». Возглавляемая им партия более 30 лет является рупором общества и заслужила доверие и авторитет у электората, отметил Бастрыкин.

«Владимир Вольфович всегда отличался хлесткими, порой даже резкими высказываниями и суждениями, но за этой жесткостью стояли истинное сопереживание и беспокойство за судьбу Родины и за сограждан. Он искренне любил Россию и чувствовал ее потенциал», — подчеркнул Александр Бастрыкин.

Он также отметил образованность и эрудированность Жириновского, которые помогали политику понимать внутренние и внешнеполитические процессы. Кроме того, глава ЛДПР написал десятки книг, научных статей, пособий, которые стали подспорьем для нескольких поколений юристов и политиков.

«Очень большую поддержку он оказывал Следственному комитету России по различным законодательным инициативам, что позволило добиваться результатов», — добавил председатель СК РФ.

Деятельность Владимира Жириновского «заслужила самую высокую оценку со стороны руководства страны и коллег», а его смерть стала тяжелым ударом для всего российского общества, подытожил Бастрыкин.