Москва побила рекорд по заболевшим COVID-19 за сутки с 8 июня

За минувшие сутки в Москве зарегистрировано 1 792 новых случая коронавируса. Это максимум с 8 июня. Об этом свидетельствуют данные столичного оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Среди новых заболевших 38,8% — лица в возрасте от 18 до 45 лет, 24,4% — от 46 до 65 лет, 15,5% — от 66 до 79 лет, еще 8,2% — старше 80 лет. Также 13,1% новых больных с COVID-19 — дети.

Число госпитализаций увеличивается, за сутки в больницы поступили 830 горожан. Суточный рост заболевших составил 0,6%.

«Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», — говорится в сообщении штаба.

Днем ранее в Москве зафиксировали 1560 новых случаев, выписаны по выздоровлению 1123 пациента, 17 человек умерли. За пятницу, 25 сентября, врачи провели более 70 тысяч тестирований на коронавирусную инфекцию.

За все время пандемии в Москве выявлено 283 760 случаев коронавируса, из них 244 006 человек выздоровели, 5 146 скончались. Сейчас в столице болеют 34 608 пациентов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о введении ряда ограничительных мер из-за роста числа заболевших коронавирусом. Людям с хроническими заболеваниями и пенсионерам рекомендуется как можно реже выходить из дома и отказаться от лишних контактов. Глава столицы призвал работодателей перевести своих подчиненных на удаленку. Беременным москвичкам также рекомендуется оставаться дома.

В Москве из-за нарушений масочного режима закрыли несколько продуктовых магазинов, в том числе сетей «Магнолия», «Перекресток», «Пятерочка» и Eurospar. Скоро под штраф попадут и покупатели, которые отказываются надевать средства индивидуальной защиты.