Часть ограничений вернули в Москве из-за коронавируса. Это вторая волна?

Скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией произошел в Москве 25 сентября. Сергей Собянин рекомендовал пожилым горожанам оставаться дома, а столичным компаниям — вернуть работников на удаленку. Разбираемся, что можно считать второй волной и похожа ли на нее сложившаяся ситуация.

Вторая или первая волна?

Плавный подъем заболеваемости в столице начался в сентябре. В начале месяца в Москве зафиксировали 641 случай. А 8 сентября число новых случаев выросло с 730 до 805. В среду, 23 сентября, их стало 970, в четверг — 1050, в пятницу — 1560. За эти три дня выздоровели 1226, 1304 и 1227 человек.

В целом по России число заболевающих за день медленно растет. С 1 сентября их число увеличилось с 4729 до 7212 человек. По мнению члена-корреспондента РАН, заведующего лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергея Нетесова, такие значительные изменения означают вторую волну эпидемии. Ведущие эпидемиологи ее ожидали. Но пока нельзя говорить, что и в Москве началась вторая волна. По статистике двух дней такие заявления не делают, подчеркнул Нетесов.

«1 сентября начались занятия в школах и университетах. Сформировались новые большие группы общения. В Москве резкий подъем обозначился сегодня: полторы тысячи. Признаки этого наметились после 20 сентября. Флуктуация эта весьма настораживающая», — сообщил «360» Сергей Нетесов.

Возможно, вторая волна в самом деле начинается, не исключил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. А может быть, все еще продолжается первая. Утверждать это точно можно будет только в том случае, если заболеваемость вернется к весенним значениям, пояснил вирусолог «360».

«Сейчас достаточно плохо соблюдаются противоэпидемические мероприятия населением. И население как бы напрашивается, чтобы власти принимали жесткие решения, а это нежелательно, конечно. Поэтому нужно прислушаться к тем рекомендациям, что сейчас есть. Нужно соблюдать дистанцирование, ношение масок в людных местах, мытье рук, самоизоляция для пожилых и работа в удаленном доступе», — считает Альтштейн.

По мнению представителей Роспотребнадзора, наличие заболевающих людей говорит не о второй волне, а о том, что пандемия не закончилась. Как пояснил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, причинами прироста заболевших стали повышенная восприимчивость к вирусам осенью, нехватка витамина D и то, что вернувшиеся из отпусков россияне стали активнее пользоваться общественным транспортом.

Рекомендации москвичам

Ситуация в столице далека от весенней. Но осень — период простуды. Наложение двух вирусов может быть опасным. Как рассказал «360» доцент кафедры инфекционных болезней Сергей Вознесенский, в холодное время года все ОРВИ, к которым относится и COVID-19, распространяются чаще.

«Люди в замкнутых помещениях. Новые коллективы на работе, в школе, в университете. Благоприятная почва для распространения вирусов присутствует», — добавил он.

Поэтому с 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым горожанам и людям с хроническими заболеваниями оставаться дома. Им посоветовали воздержаться от посещения общественных мест и контактов с живущими отдельно родственниками и друзьями. Ограничений на прогулки и занятия спортом на улице нет, но в магазины лучше без крайней необходимости не ходить.

«Работающим пенсионерам настоятельно рекомендуют перейти на дистанционный режим или взять отпуск. Люди с хроническими заболеваниями не должны посещать рабочие места, они могут получить больничные листы», — сообщается на сайте мэра.

Столичным компаниям посоветовали по максимуму, но без ущерба для бизнес-процессов вернуть сотрудников на удаленку. А в офисах — усилить контроль за использованием средств защиты. Масочный и перчаточный режим необходимо в обязательном порядке соблюдать во всех общественных местах города.

«На самом деле, если все мы будем соблюдать самые простые меры — как можно меньше контактировать и носить средства личной респираторной защиты — это уже будет немало», — пояснил Вознесенский.

Ситуация в Подмосковье

На всякий случай в Москве создали резерв коек для лечения коронавирусных больных. Запасы мест для пациентов, сообщает РБК, имеются в Новосибирской, Нижегородской, Воронежской областях, Татарстане, Башкирии и других регионах. Власти некоторых закупили дополнительные аппараты ИВЛ и прочее медицинское оборудование.

В Московской области ситуация стабильная. По словам губернатора Андрея Воробьева, усиленный режим в больницах и экстренное развертывание коек для коронавирусных больных вводить не планируют.

«Но Минздрав действительно мониторит койки под COVID, потому что это специальная, отдельная помощь. И министр отвечает за то, чтобы показатели соблюдались. А показатели — это 50% свободных коек. Поэтому, что касается мест в стационарах для тех, кто лечится от коронавируса, у нас ситуация стабильная», — сказал Воробьев.

В пресс-службе Минздрава Подмосковья тоже сообщили о стабильной обстановке с COVID-19. Но отметили, что этой осенью есть и другие вирусы, которые можно подхватить.

В Подмосковье динамика заболеваемости не столь активная, как в Москве. В сентябре минимум новых случаев (135) фиксировали 8 сентября. В среднем их было около 180 в сутки. С 23 по 25 сентября фиксируется максимум за месяц — 215, 205 и 208 человек соответственно. За эти дни выздоровели 171, 169 и 180 пациентов.