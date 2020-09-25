Беременным москвичкам рекомендовали оставаться дома из-за коронавируса

Власти Москвы расшили список граждан, которым рекомендовали соблюдать самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом в столице. Теперь в него вошли беременные женщины и люди с рядом заболеваний.

Об этом сообщил департамент здравоохранения Москвы на своем официальном сайте.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что в столице вводится ряд ограничительных мер из-за роста новых случаев заражения коронавирусом. Людям с хроническими заболеваниями и пенсионерам рекомендовали как можно реже выходить из дома и отказаться от лишних контактов. Работодателям мэр рекомендовал перевести своих сотрудников на удаленку.

В соответствии с указом мэра Москвы от 25 сентября 2020 года № 92-УМ депздрав столицы назвал список хронических заболеваний и состояний, при которых жителям не стоит покидать свои дома.

«По сравнению с весной этот список категорий граждан расширен, в него дополнительно вошли беременные и женщины в послеродовом периоде, жители с нарушением иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, костной-мышечной системы и соединительной ткани (ревматологическими заболеваниями), дополнительные категории болезней системы кровообращения и эндокринной системы», — сказано в сообщении ведомства.

Депздрав подчеркнул, что эти категории также считаются группами риска. При заражении коронавирусом нового типа для них увеличивается вероятность тяжелого течения заболевания и осложнений. Большую опасность для таких людей представляет и сочетание COVID-19 с простудными заболеваниями — это может иметь тяжелые последствия.

В столичном ведомстве подчеркнули, что расширение списка увеличит число москвичей, которым рекомендовано оставаться дома, но сможет существенно уменьшить риск распространения коронавирусной инфекции.