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    25 сентября 2020, 15:36

    Несколько магазинов «Пятерочки» и Eurоsраr закрыли за нарушение масочного режима в Москве

    Нина Петлинова

    За последние сутки из-за нарушений перчаточного и масочного режимов в Москве закрыли еще шесть магазинов. В их числе — несколько магазинов сетей «Пятерочка» и Eurospar.
    Несколько магазинов «Пятерочки» и Eurоsраr закрыли за нарушение масочного режима в Москве

    Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Его слова процитировал оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.

    «За последние сутки была ограничена деятельность еще шесть предприятий торговли, где посетители и продавцы не носили маски и перчатки, не соблюдали социальную дистанцию, в том числе „Пятерочка“ и Eurospar», — отметил он.

    За последние дни Роспотребнадзор закрыл 49 столичных магазинов из-за того, что продавцы и покупатели не соблюдали масочный и перчаточный режим, а также пренебрегали социальной дистанцией.

    24 июля в Москве закрыли несколько магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия». В беседе с «360» представители «перекрестка» рассказали, что в столице закрыли всего один магазин сети из 300. Там уже начали устранять нарушения, которые обнаружил Роспотребнадзор. Во всех остальных магазинах требования ведомства соблюдают — следят за наличием масок у покупателей и сотрудников, измеряют персоналу температуру и дезинфицируют торговые залы.

    Новости SMI.FM