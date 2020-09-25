Несколько магазинов «Пятерочки» и Eurоsраr закрыли за нарушение масочного режима в Москве

За последние сутки из-за нарушений перчаточного и масочного режимов в Москве закрыли еще шесть магазинов. В их числе — несколько магазинов сетей «Пятерочка» и Eurospar.

Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Его слова процитировал оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.

«За последние сутки была ограничена деятельность еще шесть предприятий торговли, где посетители и продавцы не носили маски и перчатки, не соблюдали социальную дистанцию, в том числе „Пятерочка“ и Eurospar», — отметил он.

За последние дни Роспотребнадзор закрыл 49 столичных магазинов из-за того, что продавцы и покупатели не соблюдали масочный и перчаточный режим, а также пренебрегали социальной дистанцией.

24 июля в Москве закрыли несколько магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия». В беседе с «360» представители «перекрестка» рассказали, что в столице закрыли всего один магазин сети из 300. Там уже начали устранять нарушения, которые обнаружил Роспотребнадзор. Во всех остальных магазинах требования ведомства соблюдают — следят за наличием масок у покупателей и сотрудников, измеряют персоналу температуру и дезинфицируют торговые залы.