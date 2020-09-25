Магазины Москвы закрывают из-за отсутствия масок. Санкции могут коснуться и покупателей

В Москве из-за нарушений масочного режима закрыли несколько продуктовых магазинов, в том числе сетей «Магнолия», «Перекресток» и «Пятерочка». «360» поговорил с представителями торговых сетей о том, какие меры принимают магазины в пандемию. Не всегда у них есть возможность обеспечить полную безопасность. К тому же есть вероятность, что скоро под штраф попадут и покупатели, которые отказываются надевать маски.

Масочные рейды сотрудников Роспотребнадзора по столичным магазинам на этой неделе выявили серьезные нарушения. Среди них — посетители без масок (ответственность за это возлагается также на магазин), отсутствие собственных запасов масок и перчаток, отсутствие проводимой должным образом дезинфекции. Из-за этого работу нескольких торговых точек приостановили — среди нарушителей оказались магазины сетей «Магнолия», «Перекресток», «Пятерочка» и Eurospar.

Конечно, это не единичный случай. В августе, например, санкциям Роспотребнадзора подверглись некоторые сетевые магазины «Пятерочка» и «Ярче». Всего же на данный момент в Москве из-за нарушений масочно-перчаточного режима закрыты 49 магазинов.

Как действует проверка?

Как рассказал «360» адвокат Андрей Некрасов, сейчас усиливается масочно-перчаточный режим. А правила, которые вводили весной, официально и не отменяли.

Поэтому Роспотребнадзор и органы правительства Москвы — в частности, департамент торговли и услуг — ведут себя очень агрессивно по отношению к бизнесу. Если масок и перчаток нет на персонале и на посетителях, то магазин запросто могут на два месяца (или на неопределенный срок) закрыть на основании возможности причинения вреда здоровью широкого круга лиц.

Основная трудность заключается в том, что нет единого нормативного документа, который бы регулировал деятельность магазинов в период пандемии. Есть, с одной стороны, рекомендации Роспотребнадзора, с другой — требования СанПиНа, а также указы мэра Сергея Собянина, множество федеральных подзаконных актов. Зачастую выполнить их все одновременно просто невозможно.

Проверки проводили и до пандемии, но, по словам Некрасова, раньше эти вопросы решали неформально. То есть главным было устранить нарушения. Магазины в этом случае готовили отчеты либо о том, что проблема решена, либо о том, что недочетов обнаружено не было и требования неправомерны.

Теперь же ситуация усложнилась, потому что проверяющие стали действовать жестче. Такие меры, как остановка работы магазина, утверждаются судом, и происходит это медленно — магазин может простаивать без работы в течение месяца, пока длится разбирательство. А сейчас, когда бизнес и так оказался в нелегком положении, такой период вынужденного ожидания может оказаться фатальным для некоторых сетей.

Магазины с защитой

Представитель X5 Retail Group, в который входит торговая сеть «Перекресток», в комментарии «360» заявил, что компания уже устраняет нарушения, выявленные в одном из магазинов, и проводит дополнительный инструктаж с персоналом о необходимости соблюдать профилактические меры и контролировать, носят ли средства индивидуальной защиты.

«Все наши магазины оснащены всем необходимым для обеспечения безопасности сотрудников и покупателей: нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции, закуплены антисептики и запас средств дезинфекции, действуют ужесточенные требования к уборке и дезинфекции помещений. Всем сотрудникам измеряют температуру тела перед началом смены и далее в течение рабочего дня. Работники с признаками инфекционных заболеваний на работу не допускаются», — заявил представитель компании.

О соблюдении всех необходимых мер заявили и опрошенные «360» представители других торговых сетей в Москве.

Например, в пресс-службе «Ашан Ритейл Россия» заявили, что «сотрудники информируют клиентов на входе в магазин об обязательном использовании средств индивидуальной защиты, также установлены специальные информационные афиши с предупреждением, а на территории торгового зала регулярно проигрываются объявления по громкой связи».

Представитель сети магазинов «Лента» сказал, что покупателям выдают бесплатные маски и перчатки на входе. Во всех магазинах сети «О’кей», как рассказал ее представитель, покупателей обслуживают на кассе при обязательном наличии маски, о чем информируют при входе в торговый зал.

То же самое ответили и в пресс-службе Metro: «Кассиры уже давно проинструктированы отказывать клиентам без масок в обслуживании. Это проявление нашей ответственности за безопасность тех, кто пришел к нам за покупками». При этом заметили, что если от своих сотрудников можно требовать ношения масок, то в отношении посетителей работники магазина могут применять только меры убеждения, а в конфликтных случаях — вызывать правоохранительные органы.

Представитель торговой сети «Глобус», в свою очередь, заявил, что у магазина нет полномочий заставить покупателя надеть маску. Поэтому охрана в вежливой форме напоминает, что для посещения магазина необходимо иметь маску. Внутри гипермаркета, по словам представителя, размещена информация для сотрудников и покупателей о важности ношения средств индивидуальной защиты, а также рекомендации следить за чистотой рук, соблюдать дистанцию два метра друг от друга и пользоваться бесконтактным способом оплаты.

Почти все ответили, что регулярно сталкивались с проверками Роспотребнадзора. Но претензий никто не высказал.

«Проверки властей проводятся регулярно, и мы относимся к этому с пониманием. Важно, чтобы со стороны властей было проявлено стремление не наказать, если есть какие-то несоответствия, а подсказать и помочь. И по этим вопросам мы находимся в конструктивном диалоге с государством», — заявила пресс-служба Metro.

Санкции могут коснуться и посетителей

Сейчас именно магазины несут ответственность за наличие масок у посетителей. И если обязать персонал носить маски можно, то с клиентами дело обстоит сложнее.

Максимум, что может сделать администрация магазина, — это выставить на входе охрану, которая бы не пускала посетителей без масок, и запретить кассирам пробивать товары покупателям без масок. Как подчеркнул адвокат Андрей Некрасов, это они и должны делать по нынешним правилам.

Но как проконтролировать, чтобы покупатель не снимал маску в зале? Это невозможно — к каждому контролера не приставишь. Поэтому Некрасов предположил, что скоро могут начаться «масочные рейды» в магазинах, аналогичные тем, что происходили в метро, когда сотрудники полиции ловили пассажиров без масок и выписывали штраф. Адвокат напомнил, что под такой штраф вполне можно попасть и сейчас — это нарушение санитарного режима в общественном месте.

И тут возникает еще одна сложность. Как уследить за тем, чтобы люди не просто носили маску, но делали это правильно? Если, допустим, у человека открыт нос, к нему нельзя применить санкции, хотя с медицинской точки зрения это нарушение — маска просто теряет смысл. Но юридических оснований этому нет, поскольку нет документа, который бы регламентировал сам процесс ношения маски.

При этом уже были случаи штрафов за ношение маски на подбородке. Люди, которые на этом попадались, просто не могли потом доказать в суде, что такой способ ношения маски является правомерным. В этих случаях судьи основывались не на законодательстве, а на распоряжениях представителей региональной и федеральной власти о правильном ношении масок.