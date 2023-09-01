Общество 01 сентября 2023, 19:02 Мизулина объяснила отказ выпускать фильм «Барби» в России Екатерина Мизулина: отказ выпускать «Барби» в России связан с авторскими правами РИА «Новости»

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Фильм «Барби» отказались выпускать в России из-за проблем с авторскими правами. Таким предположением поделилась в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Вице-спикеру Госдумы Владиславу Даванкову заявили в Минкультуры, что мировые кинохиты «Барби» и «Оппенгеймер» не выйдут в России через принудительное лицензирование, сообщил РБК. Как пояснили в ведомстве, эти фильмы не соответствуют задачам по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

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По словам Мизулиной, она получила много обращений по поводу показа «Барби» и «Оппенгеймера» в отечественных кинотеатрах.

«Я не очень поняла одно: если „Барби“ нельзя, то почему можно „Непосредственно Каху“ или „Битву экстрасенсов“ и „Дом-2“?» — задала вопрос глава Лиги безопасного интернета.

Общественный деятель усомнилась, что эта комедия и телепрограммы соответствуют духовно-нравственным ценностям. Скорее всего, суть проблемы с прокатом «Барби» в авторских правах, а не в ценностях, об этом и нужно говорить, резюмировала Мизулина.