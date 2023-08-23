Культура 23 августа 2023, 17:20 Сиквел комедии «Непосредственно Каха» лишился прокатного удостоверения Минкульт отозвал прокатное удостоверение у сиквела фильма «Непосредственно Каха» Кинопоиск

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Министерство культуры лишило прокатного удостоверения кинокартину «Непосредственно Каха. Другой фильм». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

«На основании обращения и заявления правообладателя фильма „Непосредственно Каха. Другой фильм“ министерство культуры Российской Федерации приняло решение об отзыве прокатного удостоверения данной картины», — пояснили в ведомстве.

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Заявление направило ООО «Авис медиа», уточнили в Минкульте.

«Непосредственно Каха. Другой фильм» — вторая полнометражная лента о друзьях из Сочи Кахе и Серго. История персонажей, которых играют Артем Карокозян и Артем Калайджян, началась в веб-сериале. Первая полнометражка вышла осенью 2020 года и собрала более 500 миллионов рублей в российском прокате.

Премьера сиквела, режиссером которого стал Виктор Шамиров, состоялась 25 мая 2023 года. В середине июля ленту опубликовали в онлайн-кинотеатрах, после чего комедию начали критиковать в Сети. Пользователей возмутила сцена с изнасилованием спящей девушки. Зрителям также не понравилось, что по сценарию жертву выставили виноватой в случившемся.

Ранее глава Минкультуры Ольга Любимова ответила на вопрос о выходе кинокартин «Барби» и «Оппенгеймер» в России. Она сообщила, что ведомство не получало заявок на прокатные удостоверения для этих лент.