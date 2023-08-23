Культура 23 августа 2023, 14:28 Цифровую копию фильма «Барби» покажут в России RHD завершила дубляж фильма «Барби» и объявила о его выходе в РФ с 9 сентября Кинопоиск

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В России покажут цифровую копию фильма «Барби», озвученную закрепленными за Марго Робби и Райаном Гослингом актерами дубляжа. Картина выйдет на экраны в начале сентября, сообщила студия Red Head Sound.

«Фильм в дубляже Red Head Sound с официальными голосами Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррелла, Симу Лю и других будет доступен во многих кинотеатрах России уже 9 сентября», — объявили в студии.

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Зрителей предупредили, что покажут цифровую копию высокого качества, а не экранную. Студия начала прием заявок на включение в стартовый список прокатчиков, опровергла информацию о переносе, полном запрете «Барби» в России и показе в сети «Синема 5».

Мировая премьера картины состоялась в июле, в первые же выходные она собрала в США 155 миллионов долларов. Фильм запретили во Вьетнаме из-за сцены с картой Южно-Китайского моря и Ливане как противоречащий традиционным ценностям, сообщил «Царьград». Российский телеведущий Андрей Малахов назвал «Барби» чушью и признался, что ушел с сеанса после получаса просмотра.