Кинокритик Николай Никулин: только Минкульт может объяснить, какие ценности нарушают «Барби» и «Оппенгеймер»

Киножурналист Роман Григорьев: «Барби» — просто фильм, в нем нет ничего неприемлемого

Министерство культуры отказалось выпускать в прокат фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» путем принудительного лицензирования. В ведомстве уверены, что эти блокбастеры не отвечают задачам по сохранению «традиционных ценностей», а российские кинотеатры «насыщены качественными отечественными премьерами». Почему голливудские картины попали под раздачу и действительно ли они «разрушают» общество, разбирался «360».

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Депутат Госдумы Анатолий Вассерман: пропаганда сокращения численности населения

Я не смотрел эти фильмы, поэтому не знаю, какие именно ценности они пропагандируют. Судя по дошедшим до меня оценкам, это действительно кино, нацеленное на разрушение общества, начиная с простейшей его ячейки — семьи.

Из общих соображений должен отметить, что в англосаксонской цивилизации чрезвычайно популярны всевозможные человеконенавистнические мифы. В частности, там распространена идея о перенаселенности Земли.

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Я разбирал этот миф еще в 2002 году. Естественно, не в одиночку, а опираясь на исследования серьезных ученых, включая лауреатов нобелевской премии. Англосаксы на полном серьезе рекламируют меры, направленные на сокращение человечества.

Из того, что я читал об этих фильмах, я полагаю, что «Барби» и «Оппенгеймер» нацелены именно на распространение идей, разрушающих семью.

В таких случаях, как мне кажется, нужно вводить индекс 18+. Семьи создают новые поколения, которым лучше не выворачивать мозги наизнанку.