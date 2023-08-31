31 августа 2023, 17:07
«Не смотрел, но осуждаю». Почему «Барби» и «Оппенгеймер» не выйдут в России
Депутат Вассерман: «Барби» и «Оппенгеймер» нацелены на разрушение человечества
- 01Депутат Госдумы Анатолий Вассерман: пропаганда сокращения численности населения
- 02Киножурналист Роман Григорьев: «Барби» — просто фильм, в нем нет ничего неприемлемого
- 03Член экспертного Совета по культуре Молодежного парламента Павел Рудченко: ради национальных идей
- 04Кинокритик Николай Никулин: только Минкульт может объяснить, какие ценности нарушают «Барби» и «Оппенгеймер»
Министерство культуры отказалось выпускать в прокат фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» путем принудительного лицензирования. В ведомстве уверены, что эти блокбастеры не отвечают задачам по сохранению «традиционных ценностей», а российские кинотеатры «насыщены качественными отечественными премьерами». Почему голливудские картины попали под раздачу и действительно ли они «разрушают» общество, разбирался «360».
Далее — прямая речь собеседников «360».
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман: пропаганда сокращения численности населения
Я не смотрел эти фильмы, поэтому не знаю, какие именно ценности они пропагандируют. Судя по дошедшим до меня оценкам, это действительно кино, нацеленное на разрушение общества, начиная с простейшей его ячейки — семьи.
Из общих соображений должен отметить, что в англосаксонской цивилизации чрезвычайно популярны всевозможные человеконенавистнические мифы. В частности, там распространена идея о перенаселенности Земли.
Я разбирал этот миф еще в 2002 году. Естественно, не в одиночку, а опираясь на исследования серьезных ученых, включая лауреатов нобелевской премии. Англосаксы на полном серьезе рекламируют меры, направленные на сокращение человечества.
Из того, что я читал об этих фильмах, я полагаю, что «Барби» и «Оппенгеймер» нацелены именно на распространение идей, разрушающих семью.
В таких случаях, как мне кажется, нужно вводить индекс 18+. Семьи создают новые поколения, которым лучше не выворачивать мозги наизнанку.
Киножурналист Роман Григорьев: «Барби» — просто фильм, в нем нет ничего неприемлемого
Думаю, это [выбранная формулировка для запрета экранизации] отговорка, которая не очень хорошо продумана. Выглядит как плохо состряпанная заплатка, почему нельзя прокатывать в кино пиратские копии.
Достаточно было сказать, что мы отказываемся от пиратских фильмов, потому что это нарушение закона. Зачем было приплетать туда какие-то ценности, не очень понимаю. Это лишний довод.
В целом Министерство культуры стало занимать правильную позицию — нельзя деградировать до пиратских копий в кинотеатрах. Куда мы тогда скатимся?
Возникнет мнение, что так можно делать. Тогда у нас онлайн-кинотеатры с пиратскими фильмами расправят плечи и начнут нелегально размещать и рекламировать каких-нибудь производителей.
Я не борец за моральные идеалы и кристальную чистоту помыслов, но в «Барби» не нашел чего-то неприемлемого. Это просто голливудский фильм.
Не нужно «Барби» насаживать на копье и нести ее впереди марша морализаторов и нравоучителей. Я подозреваю, что это как в той знаменитой фразе: «Я, конечно, „Барби“ не смотрел, но осуждаю».
Член экспертного Совета по культуре Молодежного парламента Павел Рудченко: ради национальных идей
У нас сложный период, когда борются исполнительные органы власти и законодательные. С одной стороны, по законодательству и Конституции в стране прописан запрет цензуры. С другой — надо как-то реагировать, исходя из указов президента и обозначений наших национальных ценностей.
Министерство культуры предпринимает действия, опираясь на последние тенденции производителей кукол Barbie, которые делают трансгендеров и продвигают нетрадиционную ориентацию.
Я бы предложил нашим законодателям, если у нас появляется идеология и идет акцент на национальные ценности, сесть и внести поправки в Конституцию. То либеральное «изделие», которое нам сваяли американские консультанты, не соответствует сохранению суверенитета.
Кинокритик Николай Никулин: только Минкульт может объяснить, какие ценности нарушают «Барби» и «Оппенгеймер»
Мы можем взять любой другой фильм в качестве примера. Сравним из больших голливудских новинок «Джон Уик 4» с «Оппенгеймером» и разберем на части.
Что в «Оппенгеймере» есть такого, чего нет в «Джоне Уике — 4»? Есть и алармистские настроения, и экшен-часть с боевиком.
Не знаю, что в фильме «Оппенгеймер» может не соответствовать традиционным ценностям. Возможно, фрагмент, где главный герой изменяет своей жене. Но про измену женам мы знаем огромное количество фильмов.
Буквально недавно — неделю назад — в прокат вышла французская картина с каннского фестиваля «Только ты и я». Там тоже есть сцены измены, но это все равно показали зрителям.
Думаю, это [запрет фильмов из-за ценностей] в любом случае повод задать вопрос Минкульту — пусть они ответят, почему запретили прокат. Мы можем лишь догадываться.
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