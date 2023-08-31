Эксклюзив

31 августа 2023, 17:07

«Не смотрел, но осуждаю». Почему «Барби» и «Оппенгеймер» не выйдут в России

Депутат Вассерман: «Барби» и «Оппенгеймер» нацелены на разрушение человечества

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Министерство культуры отказалось выпускать в прокат фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» путем принудительного лицензирования. В ведомстве уверены, что эти блокбастеры не отвечают задачам по сохранению «традиционных ценностей», а российские кинотеатры «насыщены качественными отечественными премьерами». Почему голливудские картины попали под раздачу и действительно ли они «разрушают» общество, разбирался «360».

Далее — прямая речь собеседников «360».

1

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман: пропаганда сокращения численности населения

Я не смотрел эти фильмы, поэтому не знаю, какие именно ценности они пропагандируют. Судя по дошедшим до меня оценкам, это действительно кино, нацеленное на разрушение общества, начиная с простейшей его ячейки — семьи.

Из общих соображений должен отметить, что в англосаксонской цивилизации чрезвычайно популярны всевозможные человеконенавистнические мифы. В частности, там распространена идея о перенаселенности Земли.

Кинопоиск

Я разбирал этот миф еще в 2002 году. Естественно, не в одиночку, а опираясь на исследования серьезных ученых, включая лауреатов нобелевской премии. Англосаксы на полном серьезе рекламируют меры, направленные на сокращение человечества.

Из того, что я читал об этих фильмах, я полагаю, что «Барби» и «Оппенгеймер» нацелены именно на распространение идей, разрушающих семью.

В таких случаях, как мне кажется, нужно вводить индекс 18+. Семьи создают новые поколения, которым лучше не выворачивать мозги наизнанку.

Кинопоиск
2

Киножурналист Роман Григорьев: «Барби» — просто фильм, в нем нет ничего неприемлемого

Думаю, это [выбранная формулировка для запрета экранизации] отговорка, которая не очень хорошо продумана. Выглядит как плохо состряпанная заплатка, почему нельзя прокатывать в кино пиратские копии.

Достаточно было сказать, что мы отказываемся от пиратских фильмов, потому что это нарушение закона. Зачем было приплетать туда какие-то ценности, не очень понимаю. Это лишний довод.

В целом Министерство культуры стало занимать правильную позицию — нельзя деградировать до пиратских копий в кинотеатрах. Куда мы тогда скатимся?

Возникнет мнение, что так можно делать. Тогда у нас онлайн-кинотеатры с пиратскими фильмами расправят плечи и начнут нелегально размещать и рекламировать каких-нибудь производителей.

Я не борец за моральные идеалы и кристальную чистоту помыслов, но в «Барби» не нашел чего-то неприемлемого. Это просто голливудский фильм.

Не нужно «Барби» насаживать на копье и нести ее впереди марша морализаторов и нравоучителей. Я подозреваю, что это как в той знаменитой фразе: «Я, конечно, „Барби“ не смотрел, но осуждаю».

Кинопоиск
3

Член экспертного Совета по культуре Молодежного парламента Павел Рудченко: ради национальных идей

У нас сложный период, когда борются исполнительные органы власти и законодательные. С одной стороны, по законодательству и Конституции в стране прописан запрет цензуры. С другой — надо как-то реагировать, исходя из указов президента и обозначений наших национальных ценностей.

Министерство культуры предпринимает действия, опираясь на последние тенденции производителей кукол Barbie, которые делают трансгендеров и продвигают нетрадиционную ориентацию.

Я бы предложил нашим законодателям, если у нас появляется идеология и идет акцент на национальные ценности, сесть и внести поправки в Конституцию. То либеральное «изделие», которое нам сваяли американские консультанты, не соответствует сохранению суверенитета.

4

Кинокритик Николай Никулин: только Минкульт может объяснить, какие ценности нарушают «Барби» и «Оппенгеймер»

Мы можем взять любой другой фильм в качестве примера. Сравним из больших голливудских новинок «Джон Уик 4» с «Оппенгеймером» и разберем на части.

Кинопоиск

Что в «Оппенгеймере» есть такого, чего нет в «Джоне Уике — 4»? Есть и алармистские настроения, и экшен-часть с боевиком.

Не знаю, что в фильме «Оппенгеймер» может не соответствовать традиционным ценностям. Возможно, фрагмент, где главный герой изменяет своей жене. Но про измену женам мы знаем огромное количество фильмов.

Буквально недавно — неделю назад — в прокат вышла французская картина с каннского фестиваля «Только ты и я». Там тоже есть сцены измены, но это все равно показали зрителям.

Думаю, это [запрет фильмов из-за ценностей] в любом случае повод задать вопрос Минкульту — пусть они ответят, почему запретили прокат. Мы можем лишь догадываться.

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