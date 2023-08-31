Культура 31 августа 2023, 13:13 «Барби» и «Оппенгеймер» раскритиковали в Минкультуры за неправильные ценности Минкультуры: «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствуют традиционным ценностям РФ Universal Pictures

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Хиты зарубежного кинопроката «Барби» и «Оппенгеймер» отказались выпускать в России через принудительное лицензирование, потому что они не соответствуют традиционным ценностям. Об этом вице-спикеру Госдумы Владиславу Даванкову заявили в Минкультуры, сообщил РБК.

Политик попросил правительство выпустить постановление и в качестве эксперимента ввести механизм принудительного лицензирования картин из недружественных стран, чтобы россияне могли посмотреть популярные за границей фильмы. Он направил письмо в Минкультуры, но получил отказа.

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«Предложенные Вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы „Барби“ и „Оппенгеймер“ не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — ответили депутату.

Несмотря на это, в России покажут цифровую копию фильма «Барби». Студия Red Head Sound объявила, что закончила дубляж и начала поиск прокатчиков.

Премьера фильма прошла в июле, и за первые выходные он обошел по кассовым сборам своего конкурента — картину «Оппенгеймер». «Известия» сообщили, что лента заработала в мировом прокате 1,34 миллиарда долларов, обогнала «Гарри Поттера и Дары Смерти 2» и стала самым кассовым в истории концерна Warner Bros. Entertainment фильмом.