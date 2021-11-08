Милонов предложил ввести киберспорт в программу допобразования в школах

Депутат Госдумы Виталий Милонов после успеха Team Spirit и победы российско-украинской киберкоманды Natus Vincere назвал Россию ведущей мировой киберспортивной державой. По его мнению, киберспорт стоит включить в программы дополнительного образования в школах. Политик подчеркнул, что это точно будет полезнее сидения в TikTok.

Милонов отметил, что Counter-Strike считается классикой киберспорта, а успех Natus Vincere на турнире PGL Stockholm 2021 показал, что россияне вместе с украинцами, тренерами и менеджерами смогли провести слаженную работу, написал Cybersport.Metaratings.ru.

«Лучше пусть наши ребята с украинцами гасят виртуальных террористов и негодяев в играх. Такое надо всячески поддерживать», — подчеркнул депутат.

При этом он обратил внимание, что зависимость остается видом психического отклонения, однако киберспорт можно считать способом преодоления зависимости. По его мнению, такие занятия лучше, чем «залипание в TikTok на ужасные видео Дани Милохина и Моргенштерна».

«Хотелось бы сказать, что теперь мы ведущая киберспортивная держава. Главное — чтобы наши не загордились. Этот вид спорта должен быть включен в учебные программы дополнительного образования. Пусть ребята совершенствуются», — сказал политик.

Он пояснил, что в данном случае речь будет идти не просто об игре, а о совершенствовании профессиональных навыков, мастерства, умения, ловкости, реакции.

«Ведь когда человек не сидит с чипсами и пивом, залипая у компьютера, а преодолевает себя, достигает новых достижений — это всегда плюс», — резюмировал Милонов.

За первое место на PGL Major Stockholm 2021 Natus Vincere получила миллион долларов. Команда Team Spirit стала первой на мировых соревнованиях по Dota 2. Призовой фонд составил 18 миллионов долларов.