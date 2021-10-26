Спрос на тренеров по киберспорту значительно вырос

Спрос на тренеров по киберспорту вырос на рекордные 213% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи».

Причиной для стол стремительного прироста популярности данной профессии стала победа российской команды Team Spirit на крупнейшем киберспортивном турнире.

Сильнее всего спрос вырос в Москве (286% за год) и Санкт-Петербурге (229% за год). Также профессия довольно востребована в регионах. Среди рекордсменов по запросам — Краснодар. Следом расположились Хабаровск, Нижний Новгород и Новосибирск.