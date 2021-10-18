Team Spirit предложили присвоить звания за победу на чемпионате мира по Dota 2

В Госдуме предложили присвоить членам российской команды Team Spirit, победившим на турнире The International по игре в Dota 2, спортивные звания. С такой инициативой выступил глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, написала «Газета.ru».

По его словам, киберспорт ничем не отличается от других дисциплин. Ребята, которые выиграли соревнование, достойны таких же наград, как и представители любого другого вида спорта.

Свищев отметил, что правительственные награды получают те, кто своим трудом прославляет российский спорт и страну в целом. Если киберспортсмены будут и дальше показывать высокие результаты, то «смогут претендовать в том числе на правительственные награды».

Соревнования The International впервые были проведены в 2011 году. Его триумфаторами стали игроки украинской команды Natus Vincere. С тех пор турнир проводится ежегодно, за исключением пандемийного 2020 года.