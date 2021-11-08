Российско-украинская киберкоманда заработала миллион долларов в PGL Major Stockholm 2021

Российско-украинская киберкоманда Natus Vincere стала победителем главного турнира по CS: GO — PGL Major Stockholm. Участники выиграли миллион долларов. В финале соревнований коллектив Александра «simple» Костылева победил G2 Esports.

В решающем матче команда одержала победу со счетом 2:0 — 16:11 на Ancient и 22:19 на Nuke. Коллектив, в состав которого входят россияне и украинцы, получил миллион долларов. Общий призовой фонд турнира составил 2,2 миллиона долларов.

Снайпер NAVI Александр Александр «s1mple» Костылев поделился с порталом cyber.sports.ru своими эмоциями после громкой победы. Он признался, что заранее пообещал себе выиграть и остаться в составе команды. Многие не верили в возможность такого исхода и даже подкалывали киберспортсменов, но в итоге все удалось.

«Мы просто сказали верить в нас самих — и мы победим, и мы совершили этот камбек. И на счете 15-15 я сказал своей команде, что камбек еще не состоялся, и что нам нужно продолжать бороться. Я настолько горд своей командой, посмотрите на них, чемпионы!», — сказал Костылев.

Ранее киберспортивная команда Team Spirit впервые выиграла The International — чемпионат мира по Dota 2. Пять парней завоевали главный приз в 18,2 миллиона долларов, то есть примерно по 250 миллионов рублей на каждого игрока.