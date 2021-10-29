Глава Ассоциации компьютерного спорта назвал отличие геймера от киберспортсмена

Российская команда Team Spirit в этом году впервые победила на чемпионате мира по Dota 2. Призовой фонд составил 18 миллионов долларов. После этого даже далекие от киберспорта люди заинтересовались им. Что это за явлением и чем оно отличается от простого гейминга, рассказал «360» руководитель Ассоциации компьютерного спорта Ратибор Попов.

По словам специалиста, многие не видят разницу между киберспортом и геймингом, для них это что-то общее, однако это не так.

«Гейминг — это просто игры: GTA, „Ведьмаки“, Assassin’s Creed и так далее. Киберспорт — это игры, которые имеют соревновательный процесс. То есть там не просто есть какая-то сюжетная линия, которую ты прошел и на этом все, а есть элемент соревнования, командный процесс или одиночный, где ребята могут выявлять сильнейшего», — пояснил Попов.

Он отметил, что таких игр сейчас становится все больше, уже появился так называемый мобильный гейминг, то есть мобильный киберспорт, когда можно играть не только на ПК, но и с телефона.

«Поэтому если ребенок играет в какую-то игру, например GTA, 12 часов в день и говорит: „мама, я киберспортсмен“, вы должны понять, что это не так. Разница есть и чтобы понять, чем ребенок конкретно занимается, надо начинать диалог», — добавил он.

Попов подчеркнул, что киберспорт — это не только Dota, World of Tanks или Counter-Strike. На сегодняшний день, по его оценке, есть уже около 15 дисциплин, по которым проводятся соревнования и чемпионаты. Каждая из игр помогает развивать разные навыки.

«Есть игры с логическим уклоном, есть игры, где тебе нужно продумывать действия на карте, проявлять хорошую реакцию, быстро принимать решения, должна быть очень хорошо развита моторика. Игроки не действуют наугад, есть определенная тактика. Потому что если ты ошибаешься, проигрывает вся команда», — объяснил эксперт.

По мнению Попова, те навыки, которые появляются в играх, могут помогать и в реальной жизни. У человека становится более быстрая реакция, развивается концентрация и критическое мышление, поэтому в той иной сложной ситуации он может быстрее найти нужное решение.