Милиция отпустила всех задержанных в Минске российских журналистов

Милиция Белоруссии отпустила всех задержанных российских журналистов. Они освещали протестные акции в Минске.

Российские журналисты, которые работали в Белоруссии без аккредитации, вернутся домой, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Минске.

Белорусская милиция задержала журналистов перед акцией протеста в Минске в четверг, 27 августа. Представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич пояснила, что корреспондентов не арестовали, а доставили в отделения для выяснения личности. Часть российских журналистов отпустили еще в день задержания, например, корреспондента и фотографа ТАСС. Для проверки документов других репортеров понадобилось больше времени.

27 августа в Минске прошли сразу две акции: на площади Свободы выступали противники Александра Лукашенко, а возле универмага «Беларусь» — те, кто поддерживает действующего президента.

Протестные акции начались в Белоруссии 9 августа — сразу после обнародования первых результатов выборов президента страны. Позднее к протестующим присоединились рабочие заводов и других предприятий, которые устроили забастовки.