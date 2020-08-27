Полиция отпустила журналистов ТАСС, задержанных в Минске

Из Октябрьского РУВД Минска были отпущены корреспондент ТАСС Юрий Шамшура и фотографы агентства Наталья Федосенко и Сергей Бобылев. Они были задержаны полицейскими на площадях Независимости и Свободы белорусской столицы.

Они сами сообщили об этом своим коллегам по ТАСС. Шамшур также рассказал, что вместе с ними отпустили фотокорреспондентов агентств БелТА и МИА «Россия сегодня».

По словам Сергея Бобылева, отпустили только российских журналистов, у корреспондентов других стран проверяют документы.

Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир заявил RT, что белорусская сторона пообещала выпустить всех журналистов зарегистрированных СМИ. Минская полиция сообщила, что это не было задержанием, речь шла о проверке документов.

В Минске 27 августа состоялось два митинга. На площади Свободы собрались противники президента Белоруссии Александра Лукашенко, возле универмага «Белорусь» — его сторонники.