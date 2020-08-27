Два митинга «за» и «против» Лукашенко прошли в Минске

В столице Белоруссии одновременно проходят два полярных митинга. Одни протестующие требуют новых выборов, другие поддерживают действующего президента.

Как пишет РИА «Новости», митинг за действующего президента Александра Лукашенко «Женщины за единство и мир» начался около шести вечера по Москве. Люди собрались возле универмага «Беларусь». Там установили сцену с колонками.

К собравшимся обращались обычные граждане, а также депутаты. Помимо этого, перед демонстрантами выступили артисты.

Участники протесты скандировали «За Беларусь!», «За батьку!». Завершилась акция гимном страны.

В это же время шествие устроили сторонники белорусской оппозиции. Они собрались на площади Свободы в знак протеста против того, что на днях ОМОН закрыл протестующих в «красном костеле» на площади Независимости, пишет издание.

Полиция задержала для установления личности около 20 журналистов различных СМИ. Их доставили в РУВД Октябрьского района.

Правоохранители призвали участников акции разойтись, но они направились к проспекту Независимости.

В Белоруссии с 9 августа проходят митинги оппозиции. В первые дни происходили массовые столкновения демонстрантов с силовиками. За несколько дней было задержано около 6,7 тысячи человек. Сейчас они все отпущены. Пострадали 150 силовиков.