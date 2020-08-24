Лукашенко пообещал закрыть производства из-за забастовок. Что это за предприятия и кто там работает

В Белоруссии могут закрыть предприятия, сотрудники которых объявили о забастовке. «360» выяснил, что они производят и сколько человек работает в этих организациях.

На митинге со своими сторонниками в Гродно белорусский президент Александр Лукашенко пообещал, что с 24 августа прекратят работу предприятия, где трудовые коллективы решили бастовать.

На «Минском заводе колесных тягачей» главу государства встречали криками «Уходи!». МЗКТ выпускает дорожные и внедорожные самосвалы, тягачи, автопоезда, автомобильные шасси, в том числе военные.

Предприятие находится в подчинении у Государственного военного-промышленного комитета, занималось разработкой шасси для ракетных комплексов «Тополь» и «Тополь-М». Более 80% продукции завода отправляют на экспорт, в основном в Россию. На нем работают около 4,5 тысячи человек.

О забастовке объявили и на Белорусском автомобильном заводе, который является градообразующим предприятием для города Жодино. На нем выпускают карьерные самосвалы, экспортируя порядка 90% продукции. На БелАЗе насчитывается чуть более 11 тысяч сотрудников.

На Минском тракторном заводе тоже решили приостановить работу. Он считается одним из самых крупных производителей сельхозтехники в постсоветское время. Предприятие известно своими тракторами «Беларусь» и занимает порядка 45% российского рынка. Число работающих на заводе — 15,7 тысячи человек.

Присоединился к забастовке Минский автомобильный завод, с конвейера которого сходят грузовики, автобусы и троллейбусы, поставляемые в 45 стран мира. По данным открытых источников, работают на МАЗе более 15,5 тысячи белорусов.

Численность персонала завода «Беларуськалий» насчитывает порядка 16,3 тысячи человек по сведениям за 2018 год. По данным газеты «Звезда», сейчас на предприятии работают 18,7 тысячи сотрудников. Оно является одним из крупнейших в мире производителей калийных минеральных удобрений.

Бастуют и другие, менее крупные предприятия — промышленные и перерабатывающие. Если Лукашенко выполнит свое обещание и закроет их, то работы, по самым скромным подсчетам, лишатся более 65 тысяч человек.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с итогами голосования вышли на улицы, потом начались забастовки на предприятиях.