Российских журналистов задержали в Минске
Несколько представителей российских СМИ доставили в минский отдел милиции, сообщает РИА «Новости». В числе задержанных числится и корреспондент РИА «Новости».
Представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич уже отреагировала на задержание и отметила, что журналистов пока не задерживали: «Они доставлены в РУВД для выяснения личности».
Сколько всего журналистов доставили в отделение — неизвестно.
Протестные акции начались в Белоруссии сразу после оглашения предварительных результатов голосования — 9 августа. В ходе столкновений ранения получили как протестующие, так и сотрудники милиции. Также в этот период были задержаны российские журналисты, некоторые их них получили травмы.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия исполнит все свои обязательства в рамках многосторонних и двусторонних соглашений с Белоруссией и при необходимости окажет Лукашенко соответствующую помощь.