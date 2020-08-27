Российских журналистов задержали в Минске

В Минске снова задержали российских журналистов. По предварительным данным, они должны были освещать протестные акции в Белоруссии.

Несколько представителей российских СМИ доставили в минский отдел милиции, сообщает РИА «Новости». В числе задержанных числится и корреспондент РИА «Новости».

Представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич уже отреагировала на задержание и отметила, что журналистов пока не задерживали: «Они доставлены в РУВД для выяснения личности».

Сколько всего журналистов доставили в отделение — неизвестно.

Протестные акции начались в Белоруссии сразу после оглашения предварительных результатов голосования — 9 августа. В ходе столкновений ранения получили как протестующие, так и сотрудники милиции. Также в этот период были задержаны российские журналисты, некоторые их них получили травмы.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия исполнит все свои обязательства в рамках многосторонних и двусторонних соглашений с Белоруссией и при необходимости окажет Лукашенко соответствующую помощь.