Майские каникулы на Ставрополье продлили до 11 дней

Жители Ставропольского края отправятся на майские каникулы на 11 дней. О дополнительном выходном в честь Радоницы — дня поминовения усопших объявил губернатор региона Владимир Владимиров. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Губернатор напомнил, что в регионе с 2016 года действует закон о выходном дне в Радоницу.

«Поминать в этот день ушедших родных и близких людей — давняя народная традиция. В этом году Радоница выпадает на 11 мая. И значит, этот день на Ставрополье будет нерабочим», — написал Владимир Владимиров.

Выходные дни с 1 по 10 мая по всей стране ввел президент России Владимир Путин, подписав соответствующий указ. С такой инициативой выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что это сократит количество контактов между пассажирами междугороднего транспорта, которые выезжают на дачи на первые дни мая, а потом возвращаются обратно на работу перед Днем Победы.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что окончательное решение о том, как работать в первые майские дни, примут руководители государственных структур и директора фирм. При этом она напомнила, что подписанный президентом указ предусматривает сохранение зарплаты сотрудникам за новые выходные дни в полном объеме.

Полное разъяснение по майским зарплатам выпустило Министерство труда и социальной защиты.