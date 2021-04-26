Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что работодатели и органы власти должны будут сами определить режим работы в период майских праздников. Об этом сообщил «Интерфакс».

Она пояснила, что, согласно указу, руководители самостоятельно определяют число сотрудников, которым нужно выйти на работу в праздничные дни. Также они могут работать удаленно.

Вице-премьер особо отметила, что отказ сотрудника выходить на работу с 4 по 7 мая не станет основанием для невыплаты заработной платы.

Деньги сотрудник должен получить в установленные сроки. Если этот день выпадает на праздничный или выходной, то начисление зарплаты происходит заблаговременно.

Голикова напомнила, что решение о дополнительных выходных днях между майскими праздниками ввели, чтобы сократить распространение коронавируса между россиянами.

Предложение о майских десятидневных каникулах высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что это позволит сократить контакты между людьми, которые сначала поедут на общественном транспорте из городов, а потом вернутся обратно.

Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Он подписал соответствующий указ о введении дополнительных выходных дней с 4 по 7 мая с сохранением заработной платы.