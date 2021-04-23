Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Согласно документу, они будут выходными с сохранением зарплаты, сообщила пресс-служба Кремля.

Нерабочим будет период с 4 по 7 мая включительно. Таким образом отдыхать россиянам предстоит с 1 по 10 мая.

Решение принято «в целях сохранения тенденции сокращения распространения COVID-19 и укрепления здоровья граждан Российской Федерации».

Ранее Путин объявил выходными дни с 1 по 10 мая включительно. Нерабочими их попросила сделать глава Роспотребнадзора Анна Попова, чтобы снизить риск роста заболеваемости COVID-19. Из-за разорванных майских каникул, подчеркнула она, людям пришлось бы больше перемещаться на общественном транспорте — для поездок за город и возвращения домой.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уточнил, что речи о введении нового локдауна на майские праздники не идет.