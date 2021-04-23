Путин объявил дни с 1 по 11 мая выходными

Президент Владимир Путин Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом сообщил ТАСС.

«Если вы считаете, что это все-таки необходимо, — хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем», — сказал Путин.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила сделать нерабочими дни между майскими праздниками. Она объяснила это риском роста заболеваемости COVID-19.

По ее словам, россиянам из-за разорванных майских каникул пришлось бы ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и вновь выезжая из него. Это несет определенные риски.

Изначально предполагалось, что россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая. Затем с 4 по 7 мая включительно все должны были вернуться на работу, а с 8 по 10 мая включительно опять отдыхать. Теперь же получается, что на работу не надо будет выходить с 1 по 10 мая включительно.

Таким образом, рабочая неделя с 11 по 14 мая получится четырехдневной. Кроме того, 30 апреля, как предпраздничный день, будет сокращенным. Работать нужно будет на один час меньше. Об этом написала «Газета.ru».

Врачи просят в период майских праздников быть крайне осторожными. Нужно не забывать о соблюдении санитарно-гигиенических мер профилактики. Также организм можно поддержать лекарственными препаратами.