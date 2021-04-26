Минтруд рассказал, как будут начислять зарплату за работу с 4 по 7 мая

Россияне получат за работу с 4 по 7 мая обычную, а не повышенную зарплату. Окончательное решение остается за работодателем. Такое разъяснение дали в Минтруде.

«Наличие в мае 2021 года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве пояснили, что сотрудники, которые работают по договору, должны получить полные выплаты, как если бы они выполнили норму своего рабочего времени. Как правило, сумма включает должностной оклад и различные компенсации, предусмотренные в организации.

Работающие по сдельной схеме сотрудники должны получить вознаграждение за нерабочие дни в соответствии с первоначальным контрактом, заключенным с работодателем. Сумма расходов на эти цели входят в оплату труда в полном размере.

Решение о повышенной заработной плате сотрудникам, которые выйдут в свой выходной день, работодатель принимает самостоятельно.

Для тех, кто находится в отпуске, компенсации зарплаты за период с 4 по 7 мая не будет. Также министерство рекомендует не продлевать отпуска сотрудникам, которые должны выйти на работу в этот период.

Нерабочие дни относятся к отработанному времени только для тех сотрудников, кто выходил на службу или был в режиме нерабочих дней. Для них заработная плата сохранится полностью.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что руководители организаций и властных структур должны самостоятельно принимать решение по новым выходным дням. При этом подчиненные могут отказаться от выхода на работу, но при этом не потеряют в зарплате.

Голикова напомнила, что решение о дополнительных выходных днях между майскими праздниками ввели, чтобы сократить распространение коронавируса между россиянами.

Ввести дополнительные выходные между майскими праздниками предложила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что это сократит количество контактов между пассажирами межгородского транспорта, которые выезжают на дачи на первые дни мая, а потом возвращаются обратно на работу перед Днем Победы.

Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Он подписал соответствующий указ о введении дополнительных выходных дней с 4 по 7 мая с сохранением заработной платы.