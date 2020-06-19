Лукашенко заявил, что ему удалось «сорвать майдан» в Белоруссии

«Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Белоруссии привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Белоруссии», — заявил Лукашенко на совещании в Белоруссии.

Кроме этого, президент обратил внимание, что «фокус всех политических интересов сконцентрирован на Белорусии». Также глава республики сказал, что «никому не позволит сломать страну». Лукашенко готов сохранить Белоруссию, «чего бы ему это ни стоило».

Раннее Александр Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве и сказал, что на него приедет вся белорусская делегация.

Накануне в Белоруссии задержали конкурента Лукашенко на выборах — Виктора Бабарико. Затем его отправили в СИЗО КГБ. Однако позже выяснилось, что кандидат был в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии. Следствие подозревает, что Бабарико пытался скрыть следы своего присутствия в преступной схеме.