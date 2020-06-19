Конкурента Лукашенко на выборах президента отправили в СИЗО КГБ

В Белоруссии задержали Виктора Бабарико, который претендует на пост президента страны. Силовики поместили политика в следственный изолятор своего ведомства.

О местонахождении Бабарико РИА «Новости» рассказали в его избирательном штабе. Он находится в СИЗО КГБ.

Политик пропал днем 18 июня. Он собирался сдать подписи, которые собрал в рамках предвыборной акции. Всего у Бабарико их было 425 тысяч.

Спустя несколько часов выяснилось, что политик находится в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии. По версии следователей, Бабарико пытался скрыть следы организованной им преступной деятельности. Адвоката к нему не пустили, и тот пожаловался на ситуацию в Генпрокуратуру Белоруссии.

Перед подачей заявки на участие в президентских выборах Виктор Бабарико руководил «Белгазпромбанком», карьеру в котором начал в 1995 году, и занимался меценатством.

Политик подвергал критике государственную систему управления, но напрямую в адрес Александра Лукашенко претензии не высказывал. Сам Бабарико отмечал, что хорошо понимает «правила игры».