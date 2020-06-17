«Поедем проведем». Лукашенко собрался на московский парад Победы

Лукашенко заверил, что на праздничный парад прибудет вся белорусская делегация.

«Как же: белорусы провели парад 9 мая, а Россия не провела — надо проводить. Ну, поедем, проведем парад», — пояснил президент Белоруссии. По его словам, обстановка из-за коронавируса остается тяжелой и руководство страны «посматривает на своих родных братьев», что бы вирус не вернулся в Белоруссию.

Кроме Лукашенко, на парад Победы в Москве приглашены еще несколько руководителей — это президент Сербии Александр Вучич, глава Хорватии Зоран Миланович, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Молдавии Игорь Додон, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, глава Южной Осетии Анатолий Бибилов. Ожидается визит президента Палестины Махмуда Аббаса.

Парад в честь 75-летия Великой Победы над фашизмом был перенесен из-за пандемии с 9 мая на 24 июня. Войска Минбороны уже готовятся к празднику. В параде примут участие около 14 тысяч военнослужащих и более 200 единиц военной техники.