Соперника Лукашенко на выборах Бабарико задержали как организатора преступной схемы

Комитет госконтроля Белоруссии подтвердил, что соперника Александра Лукашенко на выборах президента задержали. Следователи считают, что Виктор Бабарико организовал преступную деятельность и пытался скрыть следы нарушений.

«Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», — объявил глава КГК Иван Тертель в эфире телеканала «Беларусь 1».

По словам главы Комитета госконтроля, они проверяют махинации с векселями на сумму свыше 60 миллионов долларов США, благодаря которым преступной группе удалось вывести за рубеж крупную сумму.

Кроме того, комитет установил «отмывочные» схемы, в том числе с помощью латвийского банка ABLV. Тертель объявил, что за несколько лет со счетов Белгазпромбанка туда перевели более 430 миллионов долларов США.

Среди других преступлений, совершенных сотрудниками Белгазпромбанка, оформление фиктивных кредитов с последующей передачей денег третьим лицам за проценты.

Всего по уголовным делам задержаны около 20 человек. По информации телеканала, практически все из них называют Виктора Бабарико организатором преступной схемы.

Утром 18 июня в оперативном штабе сообщили, что Виктор и Эдуард Бабарико поехали сдавать очередную часть подписей и перестали выходить на связь. Через несколько часов СМИ узнали, что оба Бабарико находятся в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии.

Виктор Бабарико ранее возглавлял Белгазпромбанк. Сейчас он баллотируется в президенты Белоруссии.