Уголовное дело возбуждено против губернатора Хабаровского края. Его задержали

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против главы Хабаровского края Сергея Фургала. По данным следствия, губернатор был организатором покушения на убийства ряда предпринимателей.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ продолжается расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении организованной преступной группы, причастной к организации и совершению ряда особо тяжких преступлений против граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью», — сказано в сообщении ведомства. Уточняется, что преступления были совершены в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Также известно, что сопровождение по делу ведет Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

Следователи собрали достаточно доказательств. Чиновника задержали. По данным СК, «Сергей Фургал является организатором покушения на убийства ряда предпринимателе». Ему инкриминируется целый ряд статей УК РФ. Скоро губернатору предъявят обвинения.

Следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей Светлана Петренко Официальный представитель СК России

Кроме губернатора по уголовному делу арестовали еще четырех человек. Они, по версии СК, были активными участниками организованной группы. Им уже предъявлены обвинения «в зависимости от роли каждого в совершении преступлений».

В данный момент продолжаются активные следственные действия. Сотрудники Следкома собирают доказательства вины участников преступной группировки.