Опубликованы кадры задержания губернатора Хабаровского края
«С учетом собранных доказательств, следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.
В ближайшее время Фургалу предъявят обвинение. Кроме того, следствие попросит суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
Помимо Фургала уже задержаны и арестованы по этому делу четверо активных участников организованной группы. Им уже предъявлены обвинения.
Сейчас продолжаются активные следственные действия. Сотрудники СК собирают доказательства вины участников преступной группировки.