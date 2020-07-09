Опубликованы кадры задержания губернатора Хабаровского края

Глава Хабаровского края Сергей Фургал задержан. По данным следствия, он был организатором покушения на убийства ряда предпринимателей. Опубликованы фотографии с задержания губернатора.

«С учетом собранных доказательств, следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

Фото: СК РФ

В ближайшее время Фургалу предъявят обвинение. Кроме того, следствие попросит суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Помимо Фургала уже задержаны и арестованы по этому делу четверо активных участников организованной группы. Им уже предъявлены обвинения.

Сейчас продолжаются активные следственные действия. Сотрудники СК собирают доказательства вины участников преступной группировки.