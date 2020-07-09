Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали на основании показаний соучастников преступлений, которые инкриминируют главе региона. Они назвали его организатором. Речь идет о покушениях на убийство и расправах с предпринимателями на Дальнем Востоке.

Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

На исполнителей следователи вышли после того, как уголовные дела от 2004−2005 годов забрали из регионального управления и передали в центральный аппарат ведомства в апреле 2019 года.

В ходе предварительного расследования удалось установить личности исполнителей преступления и одного организатора. Они дали показания, что за всеми преступлениями стоял Сергей Фургал.

Кроме того, следователи смогли взять показания у свидетелей и потерпевших. После проверки всех собранных данных появились основания для задержания губернатора Хабаровского края.

Сергея Фургала задержали в ночь на четверг, 9 июля. Против него завели уголовное дело. По версии следствия, именно губернатор Хабаровского края стоял за убийствами и покушениями на убийство против ряда предпринимателей. Ранее силовики задержали четырех подельников главы региона. Им уже предъявили обвинение. Фургала доставили в Москву, где ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.