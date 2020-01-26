Льдина с сотнями человек откололась на Сахалине. Почему рыбаки не перестают рисковать

С приходом зимы все чаще появляются сообщения, что сотни рыбаков оказались отрезанными от берега на оторвавшейся льдине. Кажется, что решение проблемы простое: не идти с удочкой в опасные места. Но рыба не всегда водится у берега, а рыбаки любят именно зимнюю рыбалку за адреналин и общение с единомышленниками.

«Нет для рыбаков альтернатив никаких, потому что люди идут не столько за рыбой, потому что навагу или треску можно купить в магазине достаточно не дорого. Люди идут за адреналином, за компанией, идут за тусовкой», — объяснил «360» профессиональный рыболов и ведущий Podsekai.tv Владимир Солопов.

Он пояснил, что когда рыбак достает каждую рыбку, то чувствует небольшой всплеск адреналина и радости, что он перехитрил и поймал живое существо. Более того, людям хочется пообщаться и быть в кругу единомышленников. Зимняя рыбалка уже давно стала в России традицией.

«Собираются не только ради рыбы. Рыба — это результат. Он есть, но он не очень важен. На рыбалку идут за общением, именно вот за этой компанией», — добавил эксперт.

Если говорить о ловле рыбы с берега, то это возможно на реках или озерах. Морская прибрежная зона часто мелководная и рыбы там просто нет. Именно поэтому рыбакам приходится выходить на лед, а порой и вовсе уходить на километр, а то и два километра от берега.

При этом существуют платные водоемы и организованная рыбалка, но эта история не про Сахалин, отметил Солопов.

«Там ее нет и там она стоит денег, а у нас не очень привыкли все-таки люди платить за рыбалку. Если в миллионниках это уже достаточно нормальное явление, когда люди приходят, платят за рыбалку и находятся с компанией на неком водоеме, где заведомо запущена рыба, то немного подальше, на севере, ну вы что?» — сказал он.

Источник фото: МЧС

По словам рыболова, выходить на лед в море опасное и безрассудное занятие. Причем каждую зиму происходит одно и тоже, потому что люди уверены, что ничего страшного с ними случиться не может. На льду опасно из-за волн, которые ломают лед. Иногда такую волну можно увидеть еще на подходе.

«Очень многие рыболовы, сидящие там, это предугадывают заранее. Основная идея — это успеть добежать. Но волны бывают разные. Волна бывает ни с того ни с сего, раз, и вот эти 100 человек то успевают добежать до берега и льдину не отрывает, то не успевают», — рассказал Солопов.

Получается, что жизнь людей зависит от их расстояния от берега и физической подготовки. Конечно, с собой можно взять надувную лодку, но делать этого никто не будет.

«Никто же лодку не повезет на лед, чтобы можно было потом взять и доплыть. Это, по меньшей мере, как-то странно. Хотя, на самом деле, это могло бы быть для некоторых спасением, если у них была рядом резиновая лодка. Но это нереально. Слишком много действий зимой: эту лодку накачать, привезти, потом спустить. Это было бы неудобно», — подчеркнул он.

Получается, что единственный вариант обезопасить себя — взять с собой мобильный телефон. Стоит помнить, что связь ловит не везде, поэтому, если на льдине унесло далеко от берега, то о пропаже могут узнать не сразу. Нужно обязательно взять с собой на такую рыбалку еду и тепло одеться.

«Хорошо, если есть спутниковый телефон, но это такое дорогое удовольствие», — заключил Солопов.

Этой зимой выходить на лет особенно опасно из-за теплой погоды. 26 января в заливе Мордвинова на Сахалине откололась льдина, где рыбачили около 600 человек. Для их эвакуации отправили 18 спасателей на четырех лодках, трех снегоходах, и шести автомобилях. Всего четыре дня назад произошел такой же случай в том же заливе. Тогда от берега оказались отрезаны 300 рыбаков. К счастью, людей спасли.