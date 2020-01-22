Около 300 рыбаков оказались на отколовшейся льдине на юге Сахалина

Почти 300 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега на Сахалине. Люди находятся на отколовшейся льдине. К ним уже направили спасателей.

Льдину оторвало от берега в заливе Мордвинова в Корсаковском районе днем 22 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области.

«Сегодня в 12:00 (время местное — прим. ред.) поступила информация о том, что в районе мыса Свободный произошел отрыв льда. В результате отрезанными от берега оказались около 300 рыбаков», — уточнили в ведомстве.

К месту происшествия выдвинулись 18 сотрудников МЧС. На помощь рыбакам отправили шесть автомобилей, четыре лодки и три снегохода. К ним также движется судно на воздушной подушке «Хивус». Готов вылететь вертолет МЧС Ми-8.