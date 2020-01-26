Около 600 рыбаков оказались на отколовшейся от берега льдине на Сахалине

Сахалинские рыбаки попали в беду. На отколовшейся от берега льдине в заливе Мордвинова оказались около шести сотен человек. На место ЧП уже приехали спасатели.

«В районе мыса Свободный в заливе Мордвинова образовалась трещина. В результате отрезанными от берега оказались около 600 рыбаков. Ведутся спасательные работы», — сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Добраться до берега рыбакам сейчас помогают 18 спасателей. Людей эвакуируют с оторвавшейся льдины на четырех лодках, трех снегоходах, и шести автомобилях. Также у спасателей есть судно на воздушной подушке «Хивус». На случай непредвиденной ситуации к взлету подготовили спасательный вертолет Ми-8. Как рассказал РИА «Сахалин-Курилы» рыбак Борис, сначала трещина была не большая. Некоторые любители подледного лова успели перепрыгнуть через нее и добраться до берега. В это время года местные рыбаки ловят в заливе Мордвинова зубаря.

В среду, 22 января, в заливе Мордвинова на юге Сахалина произошла похожая история. Тогда на отколовшейся льдине было около 300 человек. Их всех спасли, никто не пострадал.