Около 600 рыбаков оказались на отколовшейся от берега льдине на Сахалине
«В районе мыса Свободный в заливе Мордвинова образовалась трещина. В результате отрезанными от берега оказались около 600 рыбаков. Ведутся спасательные работы», — сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Добраться до берега рыбакам сейчас помогают 18 спасателей. Людей эвакуируют с оторвавшейся льдины на четырех лодках, трех снегоходах, и шести автомобилях. Также у спасателей есть судно на воздушной подушке «Хивус». На случай непредвиденной ситуации к взлету подготовили спасательный вертолет Ми-8. Как рассказал РИА «Сахалин-Курилы» рыбак Борис, сначала трещина была не большая. Некоторые любители подледного лова успели перепрыгнуть через нее и добраться до берега. В это время года местные рыбаки ловят в заливе Мордвинова зубаря.
В среду, 22 января, в заливе Мордвинова на юге Сахалина произошла похожая история. Тогда на отколовшейся льдине было около 300 человек. Их всех спасли, никто не пострадал.