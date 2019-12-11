Пропавшую 1,5 месяца назад российскую моторку нашли в Японии

Ранее в Морской спасательно-координационный центр Владивостока поступило сообщение от японской береговой охраны о дрейфующей пластиковой лодке у берегов острова Хоккайдо.

Рыбаки пропали у берегов Камчатки. Спасатели ищут их с вертолета Подробнее

«Да, это действительно моторная лодка, которая 26 октября 2019 года вышла с шестью рыбаками в заливе Владимир на рыбалку, и до настоящего времени их местоположение не было известно», — рассказали в Росморречфлоте и добавили, что опознали ее по номеру.

Рыбаки ушли в открытое море на небольшом судне 26 октября. Сразу после того, как лодка пропала, родственники объявили вознаграждение 500 тысяч рублей за помощь в поиске людей. Спасательную операцию не свернули до сих пор — все это время друзья пропавших рыбаков и 50 волонтеров продолжали искать лодку и людей.

Спустя две недели после происшествия к поискам подключился буксир Тихоокеанского флота «Фотий Крылов». Также по приказу командующего ТОФ Сергея Авакянца в операции задействовали гидрографическое судно ГС-397 и большой гидрографический катер БГК-168. Суда действовали в связке с самолетом МЧС Бе-200.