Грустят рыбаки и продавцы шуб. Как аномально теплая зима изменила планы россиян

Из-за аномального тепла спрос на шубы и другие зимние вещи заметно снизился. Продавцам приходится заманивать покупателей солидными скидками. Повлияло потепление и на горнолыжки с купелями, рыбалку и урожай. Как именно — в материале «360».

В сезоне-осень/зима 2020 спрос на шубы и другую зимнюю одежду упал примерно на 35%, сообщила «Российская газета». Некоторые ретейлеры связывают это с низкой покупательной способностью россиян. Другие — с аномально теплой погодой. В итоге продавцам приходится заманивать клиентов скидками. В некоторых торговых центрах они достигают 50%. В популярных интернет-магазинах и торговых площадках — 76%.

Горнолыжные курорты и убытки

Говорить об окончательных цифрах пока сложно, погода, а значит и посещаемость курорта могут измениться в любой момент, пояснил менеджер по маркетингу и рекламе спортивного парка «Волен».

«Но если судить по данному моменту, то да, продажи, как и число клиентов, пропорционально снизились примерно на 30% в связи с нынешними погодными условиями», — добавил он.

Представитель горнолыжного проката DOSKI Андрей Шувалов пояснил, что курорты «Волен» и Степаново готовятся к сезону и регулярно досыпают на склоны снег. Но многим москвичам психологически трудно представить, что если в столице идет дождь, то в Дмитровском районе может лежать снег.

К новому сезону курорты приобрели новое оборудование, которое сейчас простаивает из-за того, что число клиентов резко снизилось. В прошлом году ежедневно на сайт компании заходили около 500 человек, в прокат приезжали примерно 30-40% из них. В этом году посещаемость сайта прежняя, но за инвентарем приезжают лишь 10-20% посетителей. В основном новички, а не постоянные клиенты, которые ждут «настоящего снега».

«Плюс на склонах сейчас не мягкий снег, а жесткое покрытие, лед иногда возникает. Возвращают инвентарь, который нужно сдавать в сервис, а это дополнительные затраты. Они возросли в три раза относительно прошлого сезона. В целом убыток примерно в шесть-семь раз», — посетовал Шувалов.

Проруби и купели

В 2019 году для крещенских купаний в столице было оборудовано 62 площадки. В этом — всего 37. Больше всего — 13 — будет в Новой Москве. А вот в центре города — всего одна, в саду имени Баумана.

Чуть лучше ситуация в Подмосковье. Оборудованных купелей, прорубей и иорданей около 200. Против 222 в 2019 и 237 в 2018 годах. Выбрать наиболее удобное для купания в ледяной воде место можно на составленной «360» карте.

Охота и рыбалка

В этом году из-за отсутствия льда на водоемах говорить о подледной рыбалке в средней полосе пока не приходится, считает член Общества охотников и рыболовов Максим Медведев. Зато по-прежнему доступна обычная рыбалка на открытой воде. Многие выезжают на водоемы со спиннингами и привозят домой неплохой улов. Но те, кто весь год ждал именно подледной рыбалки, пока находятся «в расстроенных чувствах».

«А по поводу охоты, единственное, что могло осложнить жизнь охотникам в добывании зверя, — это долгое отсутствие снега. Без него следы видно хуже. В этом смысле сезон был не самый добычливый у охотников. Зато больше зверя осталось живым. На следующий год, значит, охота лучше будет», — добавил Медведев.

Вредители и урожай

Заведующий лабораторией тропических растений главного ботанического сада имени Цицина Михаил Романов отметил, что главный минус теплой зимы — возможная вспышка численности вредителей весной. Так как при пониженных температурах часть их яиц и спор погибает.

А вот на будущий урожай, скорее всего, погода влияния не окажет. Сельхозкультуры делятся на озимые и яровые. Первые сеют перед выпадением снега в конце осени. Зимой образцы проросших растений выкапывают, сравнивают их развитие с накопленными данными и определяют: дадут посевы урожай или нет.

В этом случае поле заново распахивают и сеют яровые культуры. При их посадке аграрии ориентируются на температуру и влажность почвы. Если эта зима останется такой же теплой, то выпавший снег сойдет раньше, а почва все равно будет влажной из-за того, что осадки регулярны, правда, в виде дождя. А значит, если озимые культуры погибнут, раньше можно будет посеять яровые.