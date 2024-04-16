16 апреля 2024, 10:07
Куренков на вертолете облетел затопленную Курганскую область
Глава МЧС России Куренков оценил паводковую ситуацию в Кургане с воздуха
Волна паводка настигла Курганскую область. Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Вадим Шумков осмотрели наиболее пострадавшие районы с воздуха. Министерство показало облет региона на вертолете Ми-8.
«Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков вылетели на вертолете Ми-8 МЧС России для мониторинга наиболее сложных районов региона», — сообщила пресс-служба.
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Уровень реки Тобол в Кургане к утру 16 апреля увеличился до 745 сантиметров. За сутки вода поднялась более чем на метр. Более 680 участков и 300 жилых домов попали в зону подтопления. Власти предупредили о колоссальном объеме воды, надвигавшемся на регион. Жителей пострадавших микрорайонов призвали срочно эвакуироваться.
В Тюменской области объявили об опасном подъеме воды в городе Ишим. Местные жители получили СМС об эвакуации.
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